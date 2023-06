Entrenador campeón con Universidad de Chile no quiere ni a Javier Altamirano, ni a Matías Sepúlveda: "En vez de gastar plata prefiero traer a Marcelo Díaz para que haga crecer a Darío Osorio

Universidad de Chile guarda total hermetismo respecto a su plan de reforzar el equipo para el segundo semestre. Lo que está claro es que deben vender a alguna de sus jóvenes figuras para aspirar a traer jugadores conforme lo pedido por Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, hace rato suenan los nombres de Javier Altamirano y Matías Sepúlveda, a los que César Vaccia les baja el dedo y propone el sueño de casi todos los hinchas de la U: Marcelo Díaz.

Respecto al volante de Huachipato, el estratega bicampeón con los azules cree que “uno debe tener cuidado cuando contrata refuerzos. Te cuento esto porque la U tiene a Assadi y a Osorio en esa posición y no sé sí será bueno traer un jugador parecido a ellos, de proyección, (Altamirano) no es un Leo Rodríguez, no es un futbolista consolidado”.

En esa misma línea, Vaccia cree que “si hay un criterio futbolístico, Marcelo Díaz sí es refuerzo, le puede dar un orden al equipo, no es un negocio porque no lo van a revender, pero puede jugar a gran nivel uno o dos años”.

César Vaccia pide a Marcelo Díaz como refuerzo para la U

Según el ex entrenador azul “Carepato puede ayudar a Darío Osorio para que sea la gran figura de Universidad de Chile”.

César Vaccia deja en claro que “los que suenan son buenos jugadores, pero si quieres marcar diferencia debes traer un jugador de otro nivel, un argentino o un brasilero, pero eso es otro precio, y en vez de gastar por gastar, prefiero traer a Marcelo Díaz para que haga crecer a Darío Osorio”.