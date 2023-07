El triunfo de Universidad de Chile ante Huachipato por dos goles a uno, no solo se recuerda por el hecho que los azules alcanzaron la punta del Campeonato Nacional, si no porque a través de la transmisión de TNT Sports, se pudo apreciar a un simpático muñeco colgado en la reja y que estaba vestido con ropa de la U.

Y durante todo el fin de semana, como en estas horas, “El Pelón”, como es conocido, ha causado muchas sensaciones en las redes sociales, donde algunos lo tildan hasta como un amuleto para los azules.

Pero, ¿Quién es este simpático personaje? Averiguando, supimos que ya tiene una data de diez años, aproximadamente y que pertenece a un hincha azul del Valle de Aconcagua, cuando un día su mamá le puso ropa de la U y de ahí no se la quitó más. Actualmente, el hijo de ocho años es quién cuida a Pelón y todos juntos con la familia y amigos viajaron en auto hacia Talcahuano para apoyar al Romántico Viajero. En un hecho sin precedentes, Bolavip Chile conversó con el querido muñequito.

¿Qué se siente vivir la fama que tomaste por estos días?

Siento mucha felicidad por mi y por todos mis camaradas que me acompañan y apoyan. Jamás pensé tener tanta aceptación y cariño de tanta gente. Llevo varios partidos, pero este de Talcahuano, el que medio la fama, lo viví de manera diferente, porque vi jugar a una U competitiva, con corazón como todos los azules esperamos siempre, dando lo mismo el resultado.

¿Cómo fue cuándo te enteraste que apareciste en televisión?

Abrí mis redes sociales y me encontré con la grata sorpresa que había salido en la TV, tenía muchas etiquetas y comentarios, la gente emocionada por mi. Mis seguidores aumentaron considerablemente. Mi gente del Aconcagua no la podían creer. Felicidad extrema. Íbamos viajando y seguían subiendo los números jaja era para no creer. Gracias a todos, estoy muy feliz.

Pelón con el Santuario de Los Andes tras él (Instagram @pelon.aconcagua_jrs )

¿Desde cuándo que te llevan al estadio?

Siempre quise ir al estadio, era algo que anhelaba mucho, pero no me llevaban porque tenía miedo a ser requisado, pero mis dueños se dieron cuenta que en algunos encuentros ingresaban peluches y leones gigantes entonces mi primera vez fue en Concepción para el Clásico Universitario. Lamentablemente esa vez no pude ingresar y me guardaron hasta el final, la segunda vez fue para la llave de la copa chile contra O’Higgins en el Estadio Santa Laura, a pesar del resultado fue uno de lo mejores momentos que viví y la tercera el fin de semana pasado en Talcahuano dónde ya muchos me conocieron.

¿Y dónde te quedaste esos minutos en Concepción mientras se jugó el partido ante la UC?

Quedé en custodia, por ahí nomás. Después no me querían devolver (risas).

“Sin pensarlo, voy”

Nuestro especial amigo, quiere seguir yendo a los recintos deportivos, pero se encontró con una especial sorpresa, a la U, aún le restan tres partidos de sanción a jugarlos sin público, pero él no se hace mayor problema, aunque se candidatea para algo muy puntual.

¿Estás consciente que te convertiste en una especie de amuleto para algunos hinchas? ¿Qué va a ocurrir en esos partidos que le restan a la U de sanción a jugar sin público?

Seguiré yendo al estadio. Estoy muy agradecido del cariño de la hinchada, pero no me considero un amuleto soy un hincha más del pueblo azul que ríe sufre y llora por la U. En los días de castigo seguiré alentando a la U con mis camaradas del Aconcagua.

¿Y si el club quisiera que te hagas presente en esos partidos? ¿Pedirás permiso?

Sin pensarlo voy, me encantaría. Sería un sueño hecho realidad estar siempre alentado a los azules.

¿Quién te cuida, mayormente?

Me cuida mi dueño de 8 años con sus padres. Me tratan como un integrante más de la familia.

Los sueños que tiene Pelón

Pelón, como buen hincha de la U, admira a la cantera y a todos quienes tienen en lo más profundo de su ser, a la Universidad de Chile. Además, no esconde que desea conocer un estadio, en particular.

¿Tienes algún sueño relacionado con la U?

Conocer a Darío Osorio, A Campitos, Assadi, a todos en general con mi hermano sería un sueño poder conocer al plantel. Pero mi ídolo es Osorio, es que me hablan mucho que hay que admirar a los canteranos.

Pero tu gran anhelo, ¿Cuál es?

Quiero estar en el Estadio Monumental, nunca he ido y si estoy, me la juego ahí sí, para ser un amuleto y romper la maldición.

El gran sueño de Pelón es estar en Macul y romper el maleficio (Instagram @pelon.aconcagua_jrs )

Un mensaje a toda la hinchada azul

Que viva la U y la camaradería, que vuelvan las familias al estadio sobre todo los niños, respetémonos entre todos, que la U es grande por su gente. Tener optimismo y fe para lo que queda de campeonato, siempre positivos.

Por último, invita a todos a que te sigan por tus redes sociales

Que me sigan en Instagram y Tik Tok como ” @pelón.Aconcagua_jrs “. Además, son los niños quienes más me escriben y trato de responder a todos. Me están ayudando en eso.

Así vivió el fin de semana con la U como puntera (Instagram @pelon.aconcagua_jrs)

Una entrevista especial con otro protagonista del triunfo azul en Talcahuano. Los hinchas y Pelón, ya se ilusionan con el título.