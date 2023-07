Si hay una figura la cual realzar tras la victoria frente a Huachipato es a Lucas Assadi, quien además de anotar el segundo gol en la victoria de Universidad de Chile por dos a uno, fue un peligro vivo para la retaguardia del equipo de Talcahuano.

Nivel que ha ido en alza y ya es una pieza clave para el técnico, Mauricio Pellegrino, quien a comienzos de temporada lo tenía relegado al banco de suplentes y con muy poco protagonismo, en algo que era inexplicable para los hinchas de la U.

Sin embargo, eso tenía una justificación y va de la mano del aspecto físico. Quién detalló todo eso de manera clara, fue el periodista Cristián Caamaño, quien en Deportes Agricultura explicó en detalle el trabajo que se está haciendo con el 10 de la U.

“Cuando volvió de la Sub 20, me dicen que perdió muchísima masa muscular y subió porcentaje de grasa, perdió potencia. Venía evolucionando, pero cuando llegó de la sub 20 se vino abajo“, sostuvo el comentarista.

A su vez, reveló el momento en el cual, en la U se decidió que con el puentealtino había que hacer algo más para poder recuperarlo. “Se le empezó a hacer un trabajo desde marzo cuando detectaron en febrero que no podía encarar, no tenía potencia y perdió todo ese primer paso, entonces ahora ha bajado en kilogramo de masa adiposa y lo ha transformado en músculo”, sentenció.

No obstante, se ha visto una evolución en aquello y en las respectivas mediciones, Lucas ha ido en alza y ha recuperado mucho tiempo perdido, “ahora en números, tiene más de 100 metros por minuto, que son los estándares que se le pide a un jugador en su posición para medir intensidad. O sea, está recorriendo aproximadamente 100 metros en desplazamiento de avance y retroceso“, afirmó el panelista.

Assadi ha levantando gracias al trabajo físico que se hace con él en el CDA (Photosport)



Finalmente, confesó que aún hay materia pendiente con Assadi, pero que de todas maneras tiene una importante marca en números si de conducir el balón se trata. “Y un peak en velocidad con balón de 34 kilómetros por hora. Y me dicen desde el cuerpo técnico, que le están haciendo un trabajo especial de musculatura en las piernas, que quizás, es el gran déficit que tiene hoy”, cerró Caamaño.