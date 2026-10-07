El entrenador Fernando Gago confirmó el equipo titular de Universidad de Chile para su visita a Deportes Antofagasta por Copa Chile.

Este miércoles Universidad de Chile visita a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, duelo donde el entrenador Fernando Gago pone lo mejor que tiene a disposición.

En la previa del cotejo, el técnico argentino confirmó la formación de la U, donde se repite el once que viene de eliminar a Everton en la ronda anterior, con un empate 1-1 el pasado 27 de septiembre.

Cabe recordar que los azules no cuentan con Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes vienen volviendo de la gira por Norteamérica con la Selección Chilena.

Considerando lo anterior, la formación del Romántico Viajero es la siguiente: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Marcelo Díaz, Tobías Reinhart, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

La formación de la U vs. Deportes Antofagasta.

¿A qué hora es el partido de D. Antofagasta vs. U. de Chile?

El partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, se juega este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.