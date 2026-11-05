La U remonta ante Deportes Antofagasta y clasifica a semifinales de Copa Chile: este podría ser su rival

Universidad de Chile venció a Deportes Antofagasta y se metió en las semifinales de la Copa Chile.

Universidad de Chile tenía en esta jornada un importante compromiso dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Azules’ se veían las caras ante Deportes Antofagasta por su duelo de vuelta por los cuartos de final de dicha competición, en la que debían revertir un 0-2.

En una tarde de ensueño, el conjunto ‘Laico’ mostró su mejor versión futbolística y goleó por a los ‘Pumas’ por 4-0, logrando revertir la serie y avanzando a las semifinales del torneo.

Los dirigidos por Fernando Gago dominaron de principio a fin y gracias a los goles de Octavio Rivero -2-, Agustín Arce y Eduardo Vargas, lograron gestar la remontada azul.

Con este resultado, el conjunto azul tendrá que esperar por su rival para la fase de semifinales de la Copa Chile, el que saldrá del vencedor de la llave entre Unión La Calera y Coquimbo Unido.

La U pudo revertir la serie ante Antofagasta | Foto: Photosport

Por el otro lado del cuadro, los semifinalistas ya están confirmados y tendrá un duelo de alto impacto entre Colo Colo y O’Higgins de Rancagua, en una fecha aún por confirmar.

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Ahora, Universidad de Chile pondrá el foco en lo que será su duelo ante Cobresal por la Liga de Primera, el que será importante para el ‘Romántico Viajero’ en su lucha por el Chile 2.

Por otra parte, Deportes Antofagasta sigue esperando con expectación lo que será su cierre en la Liga de Ascenso, en la que le resta un partido y luego tendrá toda su mente para lo que será la liguilla por el ascenso.