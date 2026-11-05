Universidad de Chile define su lista de citados contra Deportes Antofagasta: hay cambios

Fernando Gago se inclinó por el regreso de Gonzalo Reyna en desmedro de Javier Altamirano. Se jugará en el Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile. El cuadro azul debe dar vuelta el 2-0 en contra sufrido en la ida.

Para conseguir la misión, Fernando Gago realizó cambios en la citación del elenco estudiantil. El DT argentino se inclinó por un regreso que provocará una salida desde la convocatoria.

Según informa Emisora Bullanguera, el estratega dejó fuera a Javier Altamirano y en su lugar ingresará Gonzalo Reyna. Este último no estuvo en el Clásico Universitario en Las Condes.

El resto de los considerados, los mismos que participaron en la reciente derrota 1-0 contra el archirrival. La premisa es una: ganar por dos goles de diferencia o más para acceder a semifinales.

En caso de imponerse por dos tantos, Universidad de Chile estirará la definición hasta los lanzamientos penales. Si lo hace por tres goles o más, avanzará directamente a la siguiente ronda.

Universidad de Chile se medirá contra Deportes Antofagasta. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Universidad de Chile

Gabriel Castellón

Cristopher Toselli

Igor Lichnovsky

Nicolás Ramírez

Nicolás Fernández

Marcelo Morales

Fabián Hormazábal

Matías Zaldivia

Israel Poblete

Tobías Reinhart

Charles Aránguiz

Marcelo Díaz

Agustín Arce

Lucas Barrera

Maximiliano Guerrero

Octavio Rivero

Eduardo Vargas

Juan Martín Lucero

Ignacio Vásquez

Gonzalo Reyna

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta está pactado para este jueves 5 de noviembre. Se jugará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.