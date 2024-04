Universidad de Chile está viviendo uno de los mejores presentes en los últimos 5 años, donde está encumbrado en la parte alta del Campeonato Nacional 2024 y actualmente es el líder de la competición junto al sorprendente Deportes Iquique.

Uno que valoró el cambio de ‘switch’ que tuvo la U respecto a temporadas anteriores fue Juvenal Olmos, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que “Los equipos se acostumbran a perder, a ser irregulares y la U venía años con ese comportamiento”, dijo.

La U vive un gran presente en el torneo. | Foto: Photosport

“Álvarez ha logrado que la U sea permanente, sea sostenido, que no tenga altibajos. Ha logrado un rendimiento colectivo muy bueno e individualmente lo está sosteniendo con jugadores que vienen de buena forma como Hormazábal, Morales, Marcelo Díaz, etc”, aseguró engrandeciendo el trabajo del nuevo DT de la U.

En esa línea, Olmos complementa su argumento diciendo que la U no depende de un jugador, sino que es un todo: “No es que sea uno o dos jugadores, sino que el nivel colectivo hace que uno diga que, si no resulta uno, hay otros”, sostuvo.

En el cierre, explica por qué la U es candidato al título: “Es un signo inequívoco de los equipos que pelean el campeonato, que es un plantel sin ruido. Uno no se imagina al técnico mandando mensajes, hasta la barra está bien comportada, que es un elemento importante. Los jugadores están piola, concentrados en la cancha”, remató.

Día y hora para Universidad de Chile vs Unión Española

Universidad de Chile saltará este domingo a la cancha del Estadio Santa Laura para enfrentar a Unión Española y mantenerse en lo más alto del torneo, donde actualmente ostenta 16 puntos de 18 posibles.