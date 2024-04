Universidad de Chile está bailando con la bonita y el fin de semana pasado cosechó un nuevo triunfo en el Campeonato Nacional 2024, en donde derrotó en calidad de visitante a Cobreloa por un clarísimo 3-1.

El buen juego de la U fue alabado por Jorge ‘Mago’ Valdivia, quien en el programa de Los Tenores de ADN habló largo y tendido sobre el juego del equipo de Gustavo Álvarez y los progresos que ha tenido el equipo.

“Más allá del orden táctico, hay una cuestión que se llama rebeldía, eso es lo que tiene la U, ya no tiene miedo. Ahí está el gran plus de este equipo, que cuando llega al arco hace mucho daño y eso no se veía en la U hace mucho rato”, dijo.

Valdivia explota de alegría por Maxi Guerrero. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “Muchos hinchas de la U no querían que Castellón fuera titular, pero ha demostrado en silencio que es un arquero que da mucha seguridad. Las pocas veces que ha sido requerido, ha estado a la altura”, aseguró.

Para el cierre, deja entrever su estado de éxtasis por Maximiliano Guerrero: “Hoy la U tiene laterales agresivos, que hacen daño. El año pasado, el equipo jugaba a un balonazo a Guerra y que él se las arreglara. Hoy no, hoy el equipo tiene carrileros y atacantes como Guerrero, que parece como si llevara cuatro años jugando en Primera División, juega con una libertad y soltura increíble”, remató.

Universidad de Chile y su próximo partido

Universidad de Chile volverá a las canchas este domingo 7 de abril cuando tenga que ir hasta la comuna de Independencia para enfrentar a Unión Española por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2024.