Universidad de Chile tuvo su primer traspié dentro de esta pretemporada, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron por 1-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A lo que fue este duelo, el periodista Héctor ‘Tito’ Awad conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que dejó este compromiso, en la que indica que el gran culpable de esta derrota es el entrenador, quien tomó este partido para una chance de analizar a sus jugadores.

“Me parece que la responsabilidad es de él, era el riesgo que tenía al colocar un equipo lleno de suplencia, este no es un parámetro para nada, este es un parámetro para mirar a algunos jugadores si le van a servir o no. No me parece que haya sido un remezón, pero sí una mala elección”, comenzó señalando Awad.

Siguiendo con aquello, el hincha azul reconoció que la derrota fue lo más correcto, ya que para él, Coquimbo Unido fue el gran dominador de este compromiso.

“A nadie le gusta perder, ni a los hinchas, ni a mí y ni a nadie, pero fue un desastre futbolístico. Coquimbo fue inmensamente superior, ganó en el último minuto, pero mereció haber ganado mucho antes, nos ganó en vértigo, en velocidad, en tenencia de balón, nos ganó en oportunidades de gol”, explicó.

La U no pudo ante Coquimbo | Foto: Photosport

Awad y los jugadores que reprobaron en la U

Para ‘Tito’ dentro de los jugadores que comenzaron desde el arranque, ve a muy pocos que puedan ganarse un puesto dentro del equipo por lo que fue su rendimiento ante los ‘Piratas’.

“Nómbrenme uno de los reservas que pueda ser titular, Pons puede ser titular, a lo mejor Ojeda que no estaba entre los titulares, puede ser, después entró Poblete, pero chao los demás”, declaró.

Finalmente, Awad nombró a los tres jugadores de la Universidad de Chile que para él, reprobaron en el partido ante Coquimbo, en la que le cayó con todo a Enzo Fernández, Nicolás Guerra y Matías Sepúlveda.

“Me quedaron dudas terribles, hubo tres jugadores que fueron cero y los puedo nombrar. Me parece que lo de Enzo Fernández fue terrible, lento para ser un cabro de 19 años, trotón, me pareció que lo de (Nicolás) Guerra es imperdonable, no hizo nada bien y creo que el chico (Matías) Sepúlveda habrá que darle mucho rato para que pueda ser titular en la U” , cerró.