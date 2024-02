Una nueva polémica suma el campeonato nacional. Esto porque a la suspensión de los duelos entre Everton ante Palestino, y el encuentro entre Calera y la UC, ahora corre peligro el encuentro de Universidad de Chile.

El cuadro de Gustavo Álvarez, que entrenó en el estadio Nacional esta jornada pensando en el duelo con Cobresal, recibió este balde de agua fría al igual que los hinchas y dirigencia azul que se enteró esta tarde de la opción de que se suspenda.

Entre las complicaciones se apunta a la falta de contingente policial y los incidentes de la Supercopa protagonizada por los hinchas de Colo Colo. Por lo que ahora depende el informe de Carabineros para poder realizar el partido que ya sufrió la disminución de aforo a 32 mil hinchas.

El enojo de Diego Rivarola

Situación que repudió categóricamente Diego Rivarola. El ídolo azul comentó esta insólita situación si tapujos: “Es una vergüenza”.

Luego continuó con sus argumentos en F90 de ESPN. “Este partido se viene trabajando hace meses. Esto es una falta de respeto hacia la U. Lo que demuestran es que no les interesa el fútbol, solo quieren salvar sus puestos”, recalcó.

Para Rivarola el reclamo es más justificado que nunca y no tan solo porque sea el Romántico Viajero el equipo afectado. “La solución no se puede tomar ahora. Eso tuvo que ser hace tiempo. No lo digo solo porque sea la U. Diría lo mismo por otros clubes. Está no va a ser una solución. Solo están tirando bencina al fuego”, avisó.

Para sentenciar el tema, el ex goleador apuntó a información que le llegó de sus fuentes en el CDA. “Hace dos días dieron autorización para la venta de entradas. Ellos les dijeron que el partido se jugaba. Ahora esta posible suspensión evidencia que el tema va más allá y ya es algo político”, cerró.