Universidad de Chile vive un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ llevan un arranque perfecto, en el que dentro de sus primeros tres partidos, han sumado tres victorias, teniendo el 100% de rendimiento, algo que ilusiona al hincha de la U.

Para esta jornada, el estratega de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez conversó con los medios en el CDA y fue consultado por el gran liderazgo que tiene el portero suplente de los ‘Azules’, Cristopher Toselli, a quien lo glorificó por su gran desempeño en ayuda al equipo.

“Me parece que las grandes campañas, lo sostienen los planteles, no los equipos y a los planteles lo sostienen los líderes y hay líderes que les toca jugar y otros que no, en el caso de Christopher, es un excelente profesional, mejor persona, que da su aporte de liderazgo le toque jugar o no. Toselli es uno de nuestros lideres“, comenzó indicando Álvarez.

Por otro de los puntos que fue preguntado el DT azul, fue sobre la novedosa posición en la que ha ido consolidando a Emmanuel Ojeda, en la que indica que ha sido un hombre clave para lo que ha sido el gran rendimiento del equipo en estos primeros partidos.

Toselli fue elogiado por Álvarez | Foto: Photosport

“Nosotros jugamos con Ojeda en esa posición hace dos partidos, considero que la principal función del bloque defensivo es evitar el gol y recuperar balones, pero si la solidez se mantiene características más ofensiva, me parece una avance y salto de calidad en el equipo, por ese motivo la posición de Ojeda”, ahondó.

Álvarez y las buenas noticias en la U

Finalmente, Álvarez entregó buenas noticias dentro del plantel en la Universidad de Chile, en la que indicó que dos de sus jugadores que estaban lesionados: Juan Pablo Gómez y Federico Mateos ya se suman a los trabajos, en la que el ex Ñublense ya estará disponible para este duelo ante O´Higgins.

“Juan Pablo está con una progresión, que pasó a ser de física a físico técnica, ya toca balón, sin confrontar. En función de su evolución a la otra semana, se podrá definir lo que es su alta definitiva”, expresó por Gómez.

“Mateos está de alta, entrenó con normalidad, ya es uno más en consideración”, indicó por Mateos el DT azul.