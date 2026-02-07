Universidad de Chile prepara los motores para enfrentarse a Huachipato por la Liga de Primera 2026. El cuadro laico tendrá que enmendar el camino tras su pálido estreno en la competencia local.

¿Con qué jugadores irá a Talcahuano? El cuerpo técnico de Francisco Meneghini definió su lista de citados para tal compromiso. Hay sorpresas obligadas: las bajas golpearon duro en el plantel estudiantil.

Según informó La Magia Azul, las novedades entre los convocados aluden a Martín Espinoza y Agustín Arce. Tanto el delantero como el volante no dijeron presentes en el anterior partido.

En el caso del atacante, tendrá la dura misión de reemplazar a Octavio Rivero en la delegación universitaria. A su vez, hay que considerar que Juan Martín Lucero está suspendido.

En dicha línea, destaca la inclusión de Marcelo Morales. Luego de ser oficializado como flamante refuerzo, el lateral izquierdo de 22 años gozará de su primer viaje junto al resto del equipo.

Martín Espinoza es la gran sorpresa de la lista de citados de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Gabriel Castellón y Cristopher Toselli. Defensa: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Bianneider Tamayo. Mediocampo: Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Javier Altamirano, Diego Vargas, Marcelo Morales, Agustín Arce y Nicolás Fernández.

Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Javier Altamirano, Diego Vargas, Marcelo Morales, Agustín Arce y Nicolás Fernández. Delantera: Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Martín Espinoza, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

En resumen: