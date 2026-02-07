Universidad de Chile prepara los motores para enfrentarse a Huachipato por la Liga de Primera 2026. El cuadro laico tendrá que enmendar el camino tras su pálido estreno en la competencia local.
¿Con qué jugadores irá a Talcahuano? El cuerpo técnico de Francisco Meneghini definió su lista de citados para tal compromiso. Hay sorpresas obligadas: las bajas golpearon duro en el plantel estudiantil.
Según informó La Magia Azul, las novedades entre los convocados aluden a Martín Espinoza y Agustín Arce. Tanto el delantero como el volante no dijeron presentes en el anterior partido.
En el caso del atacante, tendrá la dura misión de reemplazar a Octavio Rivero en la delegación universitaria. A su vez, hay que considerar que Juan Martín Lucero está suspendido.
En dicha línea, destaca la inclusión de Marcelo Morales. Luego de ser oficializado como flamante refuerzo, el lateral izquierdo de 22 años gozará de su primer viaje junto al resto del equipo.
La lista de citados de Universidad de Chile
- Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.
- Defensa: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Bianneider Tamayo.
- Mediocampo: Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Javier Altamirano, Diego Vargas, Marcelo Morales, Agustín Arce y Nicolás Fernández.
- Delantera: Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Martín Espinoza, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.
En resumen:
- Puzle en el ataque y debut juvenil: Ante las bajas de Juan Martín Lucero (suspendido) y Octavio Rivero (lesión física de última hora), Eduardo Vargas tendrá su primera titularidad desde su regreso. Además, el técnico Francisco Meneghini apostará por el debut absoluto del juvenil Diego Vargas como lateral izquierdo para sumar minutos Sub-21.
- Retorno de Morales y sorpresas canteranas: Marcelo Morales vive su primera citación tras volver de Estados Unidos y, aunque está habilitado, comenzará en el banco para ponerse a punto físicamente. La lista de citados también incluye a los canteranos Agustín Arce y Martín Espinoza, quienes asoman como las principales alternativas de recambio.