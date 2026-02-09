Universidad de Chile no pudo contra Huachipato y fue derrotada 2-1 por la Liga de Primera 2026. La escuadra azul exhibió un bajo rendimiento y fue superada en condición de visitante.

En tal encuentro, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini sufrió una compleja ausencia. Uno de sus refuerzos no pudo decir presente ni siquiera en la banca de suplentes.

Ese es el caso de Octavio Rivero, que durante la semana previa al enfrentamiento no pudo entrenar con normalidad. La razón: el cuerpo médico de la institución laica reveló su diagnóstico médico.

A través de sus plataformas sociales, Universidad de Chile indicó que el goleador charrúa presenta una “lesión sinovitis en regresión” en su rodilla derecha. ¿Qué significa ello?

“La sinovitis de rodilla es un proceso inflamatorio de la membrana sinovial, el tejido conectivo que recubre la cápsula articular y cuya función principal es producir el líquido sinovial que lubrica y nutre el cartílago”, explicó Gemini (IA).

Octavio Rivero genera incertidumbre en Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Chile)

La lesión que preocupa a Octavio Rivero en Universidad de Chile

Cabe consignar que el atacante de 34 años ha presentado complicaciones físicas a lo largo de su carrera. En su paso por Unión Española (2022-2023) fue sometido a cirugías por corte de ligamentos cruzados.

Incluso, en tal período pensó en dejar el fútbol, ya que lamentó afecciones en sus dos rodillas. Una delicada situación que tendrá que ser seguida con atención por Universidad de Chile.

