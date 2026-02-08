La derrota por 2 a 1 ante Huachipato volvió a dejar sensaciones amargas en Universidad de Chile, pero Charles Aránguiz fue claro al momento de analizar lo ocurrido en Talcahuano. El capitán azul dio la cara tras el encuentro y apuntó tanto al rendimiento del equipo como a la responsabilidad de los jugadores, descartando de plano que el resultado pase por el cuerpo técnico.

El mediocampista, que compartió la zona media junto a Israel Poblete, valoró algunos pasajes del partido, aunque reconoció que el equipo no logró sostenerlos. “Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos”, señaló, marcando una diferencia entre ambos tiempos.

En esa misma línea, el ‘Príncipe’ explicó cómo se fue diluyendo el control del juego. “El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, agregó.

Charles Aránguiz da un golpe de autoridad en la U tras la derrota frente a Huachipato (Foto: Photosport)

Pese a la derrota, el Príncipe salió en defensa del proceso que encabeza Francisco Meneghini. Recordó que se trata de un ciclo recién iniciado y pidió paciencia para que el equipo pueda asimilar la idea. “Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él”, sostuvo el volante.

La dura autocrítica de Aránguiz tras la derrota de U. de Chile

Sin embargo, fue enfático al asumir la responsabilidad desde dentro de la cancha. Aránguiz no dudó en cargar el peso del mal momento en los futbolistas y no en el entrenador. “El partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico”, lanzó con firmeza.

El capitán también adelantó que el plantel ya piensa en lo que viene y en cómo revertir el inicio irregular del torneo. “Vamos a corregir estos días para tratar de mejorar aún más contra Palestino”, afirmó, apuntando al duelo de la tercera fecha como una oportunidad para levantar cabeza.

Además, Aránguiz se refirió al contexto en que se disputó el encuentro, marcado por la ausencia de público en el estadio CAP. El volante lamentó el escenario y expresó su deseo de que la situación pueda revertirse pronto.

“Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar, ojalá en un plazo corto se puedan solucionar estos temas”, sentenció el histórico jugador bicampeón de América con La Roja.

DATOS CLAVE

Charles Aránguiz atribuyó la derrota 2 a 1 ante Huachipato a la falta de actitud.

El mediocampista defendió el proceso del técnico Francisco Meneghini calificándolo como un proceso nuevo.