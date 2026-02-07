Universidad de Chile tiene todo listo para medirse contra Huachipato por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil irá hasta el sur del país para disputar la segunda fecha del certamen local.

En tal compromiso, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini lamentará duras bajas. Una de ellas, no estaba en el radar: un refuerzo tendrá que ser sustituido en la lista de citados.

¿Su nombre? Octavio Rivero. El delantero uruguayo no entrenó con normalidad en la semana previa al encuentro ante los acereros, ya que evidenció molestias físicas. Es por eso que no dirá presente en Talcahuano.

Y, según la información entregada por La Voz Azul, su reemplazante será Martín Espinoza. El juvenil de 19 años tendrá una nueva oportunidad en la escuadra universitaria.

Cabe consignar que el canterano en cuestión ya sumó minutos en el profesionalismo. Fue en la temporada 2025, precisamente en el empate 1-1 ante Deportes Recoleta por la fase de grupos de Copa Chile: anotó un gol.

Martín Espinoza estará en el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato. (Imagen: Photosport)

Las otras bajas de Universidad de Chile ante Huachipato

Además del futbolista charrúa mencionado, el cuadro laico tampoco contará con Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni: ambos fueron expulsados versus Audax Italiano.

Debido a tal panorama en la ofensiva (dos jugadores menos), el referente de área será Eduardo Vargas. El oriundo de Renca tendrá su primera estelaridad tras volver al club.

En resumen: