Universidad de Chile tiene que agilizar su desempeño en el mercado de fichajes. La escuadra laica aún no resuelve quién será su nuevo entrenador y por ello tiene a sus próximos refuerzos en incertidumbre.

La prioridad está fijada en encontrar al sucesor de Gustavo Álvarez, lo que ha entrampado el arribo de incorporaciones al plantel profesional. Sin embargo, hay dos nombres que suenan con fuerza para firmar por el conjunto estudiantil.

Uno de dichos jugadores es Lucas Romero. El volante de 23 años, que durante la reciente temporada debutó en la Selección de Paraguay, proviene desde Recoleta FC.

¿Quién es el otro apuntado? Eduardo Vargas. Tras dejar de pertenecer a las filas de Audax Italiano, el oriundo de Renca tiene encaminada su llegada a Universidad de Chile.

Dos piezas que le entregarían jerarquía al equipo universitario, que trabaja a toda máquina para intentar cerrar a su siguiente estratega cuanto antes. El tiempo es oro en el libro de pases.

Lucas Romero y Eduardo Vargas asoman en el horizonte de Universidad de Chile. (APF / Photosport)

Los posibles refuerzos de Universidad de Chile

Durante su última campaña, Lucas Romero disputó una totalidad de 34 compromisos con Recoleta FC. En dichos partidos, anotó un gol y entregó dos asistencias.

Por su parte, Eduardo Vargas jugó 15 encuentros de la mano de Audax Italiano. En tales enfrentamientos con el cuadro de La Florida, registró cinco tantos y entregó dos asistencias.

En resumen:

Pese a que no hay oficializaciones, estos son los jugadores que tienen las conversaciones más avanzadas con la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo: