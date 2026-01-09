Las señales ya estaban sobre la mesa y solo faltaba la confirmación oficial. En Universidad de Chile seguían atentos a los movimientos del mercado de fichajes, mientras en redes sociales comenzaban a aparecer indicios que alimentaban la ilusión azul.

La definición terminó por concretarse lejos del país, cuando el club dueño de su pase decidió hacerlo público, despejando cualquier duda sobre el futuro inmediato del mediocampista paraguayo Lucas Romero.

Lucas Romero llega a la U a préstamo por un año

Fue Recoleta FC quien anunció oficialmente la transferencia del jugador de 23 años al Romántico Viajero, confirmando que el volante llegará al Centro Deportivo Azul en condición de préstamo por un año.

A través de sus redes sociales, el club escribió: “Lucas Romero fue transferido al Club Universidad de Chile a préstamo por un año. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. ¡Vamos por más, Lucas!”.

La imagen que publicó Recoleta FC sobre el traspaso de Lucas Romero a la U | FOTO: Instagram

De esta manera, la U cerró una de las gestiones que venía trabajando hace semanas para reforzar una zona importantísima del cuadro universitario.

Así, Romero se convierte en el segundo refuerzo confirmado del conjunto azul para la próxima temporada, sumándose al proyecto tras el retorno de Eduardo Vargas.

En síntesis…

Universidad de Chile sumó a su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada.