Ex 10 de Universidad de Chile exige a Eduardo Vargas: "Él solo va a llevar mucha gente al estadio"

Una de las informaciones de las últimas horas y que Bolavip ya destacó en el mes de septiembre pasado, es que Universidad de Chile, al menos, ha preguntado por la situación de Eduardo Vargas.

Turbomán no continuará en el Atlético Mineiro, ese es un hecho, pero trasciende que el ex seleccionado chileno tiene serias intenciones de continuar en Brasil u otro mercado, antes de volver al país.

No obstante, el hincha azul está entusiasmado con la posibilidad que el Mesías de Renca regrese en gloria y majestad a defender la camiseta de los estudiantiles, justamente en un momento en que el equipo carece de ídolos.

Ex jugador de Universidad de Chile sueña con el regreso de Eduardo Vargas

Bolavip Chile conversó con el ex jugador de la U, Martín Gálvez, quien al ser consultado sobre esta posibilidad, lo primero que enfatizó es que espera que los dirigencia de los azules, de una buena vez, se interesen por los buenos jugadores.

“Es ahora, que empiecen a demostrar que quieren espectáculo con jugadores de nivel”, sentenció el recordado ex 10 de los estudiantiles, quien no se quedó ahí y afirma que jugadores como Turbomán u otros, solos garantizan que vaya gente al estadio.

“Él solo va a llevar mucha gente al estadio, si vienen Charles Aránguiz se agregan cinco mil, si viene Mauricio Isla otros cinco mil. Hasta ahora solo pan y circo, nomás, queremos comer jamón, también“, reconoció el Tincho.

Sin embargo, por otra parte, el histórico espera que de verdad pueda llegar el mundialista con La Roja al Centro Deportivo Azul, pero asevera que con la actual dirigencia es difícil creer que un jugador de su edad pueda retornar al club.

“No vamos a poner en duda su calidad, si el cabro está súper trabajado y que ya nos dio alegrías con la Copa Sudamericana. Es una manera de dar alegrías a la gente, pero no creo que los dirigentes lo hagan, no ven que es negocio, ellos solo ven negocio en el cabro joven, porque a Eduardo Vargas no lo van a vender”, concluyó Gálvez.

Gálvez cree que con Vargas, el estadio se va a llenar (Archivo)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.