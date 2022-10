Martín Tincho Gálvez confía en el fútbol de Universidad de Chile pese a la derrota ante Audax Italiano y que mantiene a los azules en la zona peligrosa. No obstante, les envió un potente mensaje y pide que demuestren todas sus capacidades en estos duelos claves.

Martín Tincho Gálvez no es pesimista, pero envía potente mensaje a jugadores de Universidad de Chile: "Es el momento en que los muchachos demuestren de qué están hechos y que pueden ser jugadores de primera"

Las sensaciones que dejó la derrota de Universidad de Chile ante Audax Italiano desde luego que es un sinsabor tremendo, de mucha preocuación y angustia considerando lo difícil que se ha vuelto para la U salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional.

Por contraparte, el análisis no es tan dramático en lo que respecta al funcionamiento del equipo si se compara con procesos anteriores. En ese sentido, Sebastián Miranda no ha sido apuntado tanto en las críticas si no, todo lo contrario.

En esa línea tambíen está un histórico como Martín Gálvez. En diálogo con Bolavip, el ex jugador recordó su época de jugador cuando también vivían momentos complejos. "Desde mi experiencia como jugador me tocaron años que si bien estábamos octavos y peleábamos opción de entrar a liguillas de torneos internacionales, pero también era como ir doceavos porque estabas a cinco puntos del descenso. Pero sacabamos fuerza de flaqueza".

Tincho Gálvez le dice a los jugadores que es el momento de demsotrar de qué están hechos (Agencia Uno)

Sobre el nivel mostrado por los universitarios, Gálvez enfatizó que hay mejorías que están a la vista y que confía en los jugadores, como también pide que estén a la altura. "Yo quiero creer que estas últimas demostraciones de fútbol el grupo demostrará del porqué llegaron a la U y que tienen la suficiente hombría, gallardía y confianza en que van a ser capaces de obtener los puntos necesarios para no llegar a la última fecha con la soga al cuello, yo creo que ya pasó el síndrome del sufrimiento, a mi me dan esperanza", sostuvo el Tincho.

Para cerrar, hizo su proyección de los cuatro partidos que le restan a la U y si podrá salvarse del descenso en esos compromisos. "El partido con La Serena es clave, Huachipato no está peleando mucho me parece, peor en su casa querrán demostrar. Everton y Cobresal tendrán aspiraciones de meterse a la Sudamericana. Ninguno es fácil, es el momento que los muchachos demuestren de qué están hechos y que pueden ser jugadores de primera", finalizó Gálvez.