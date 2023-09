Ex 10 de Universidad de Chile va de cabeza por Jaime García para la banca de la U: "Él no es un mercenario"

Jaime García tuvo un emotivo partido homenaje para despedirse de Ñublense y de sus hinchas, quienes le entregaron en todo minuto una tremenda ovación en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Tras su salida de los Diablos Rojos, los hinchas de Universidad de Chile no tardaron en agolparse en las diversas redes sociales para pedirlo como el sucesor de Mauricio Pellegrino en la banca del Romántico Viajero.

García dejó al cuadro de la Región del Ñuble entre lágrimas | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

Si hay alguien que espera con ansias el posible arribo de García es Martín Tincho Gálvez, ex jugador ochentero del Bulla, quien en diálogo con Bolavip Chile explicó el por qué quiere ver al novel entrenador en la U.

“Él es el hombre para la U ¿Por qué? Porque no es un mercenario, es un tipo que llega a la piel y sencibiliza a los jugadores como en su momento lo hizo Jorge Sampaoli, lleva ese amateurismo, el deseo de defender a la camiseta y al compañero”, declaró.

“Yo creo que hoy día hay mucha formalidad en los técnicos y al parecer no tienen una llegada transparente, honesta, sino son presentaciones de formato de como tratar a los jugadores. García es espontáneo y yo lo escucho y de repente me imagino a Leonel Sánchez”, añadió.

Por último, el ex volante creativo dejó en claro que “es el hombre, tiene las características que ya debiera tener la U y es alguien que nosotros queremos”.

¿QUÉ OPINA GARCÍA SOBRE UNA POSIBLE LLEGADA A LA U?

El oriundo de Cartagena declaró estar listo para dar el salto al cuadro bullanguero. “Esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado“, afirmó en conversación con Redgol.