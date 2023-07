Ex arquero azul se la juega toda por Universidad de Chile en el Campeonato Nacional: "Veo a la U con cara de pelear el título"

Comienza la segunda rueda del Campeonato Nacional y de entrada, Universidad de Chile tiene un duro escollo, nada más ni nada menos, que enfrentar al actual líder del certamen, Huachipato.

Los acereros tienen tres puntos más que la U, razón por la cual en el papel, asoma como un duelo trascendental. Bolavip Chile conversó con el portero de Deportes Valdivia, Paulo Garcés, quien señaló que este compromiso sí es importante, pero no define nada.

“Si lo tomamos como que juegan los punteros del torneo y saber para qué estamos, creo que es importante, pero queda demasiado torneo y muchos puntos en disputa. Sí, puede ser un parámetro”, sostuvo el Halcón de Parral.

De todos modos, el ex portero azul se la jugó y vaticinó que se pueden venir cosas importantes para los estudiantiles. “Veo a la U con cara de pelear el torneo. Como dijo el Mago Valdivia si llegan dos refuerzos, más el plantel que tienen, pueden pelear el campeonato y dar ese salto de calidad“, afirmó Garcés.

Sobre si le gusta el trabajo del técnico Mauricio Pellegrino, el portero no dudó en señalar que cuando mandan los puntos, nada se puede hacer. “Es un fútbol pragmático, pero los resultados mandan y tienen a la U allá arriba. No es el fútbol que todos esperan de la U, que vaya y haga goles, pero cuando uno es más pragmático en el juego y es directo más a los puntos, bienvenido sea. El que gana los puntos, es lo que cuenta”, aseveró el ex Colo Colo.

Garcés defiende el pragmatismo de Pellegrino (Photosport)



Finalmente, tuvo palabras para el fútbol que han mostrado Lucas Assadi y Darío Osorio, más lo que ambos podrían aportar a la U. “Son jugadores que son el futuro de nuestro país y que deben tener más minutaje. Pero si se da que la U gana y gana, tendrán que esperar su momento y aprovechar cuando les toque jugar”; cerró Garcés.