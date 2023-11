Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi repasa el manejo institucional de la U: "Lo tienes que hacer bastante mal para que no te metas a una copa internacional"

Universidad de Chile ha vivido una irregular temporada en el presente Campeonato Nacional y la dura caída ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura hizo que los hinchas azules perdieran la paciencia con el entrenador trasandino Mauricio Pellegrino.

Y es que los fanáticos del Romántico Viajero mantienen viva la la ilusión de meterse en una copa internacional de cara al próximo año, pero ahora ven con esta derrota cómo poco a poco se comienza a alejar la opción de llegar a la Copa Sudamericana 2024.

La U no levanta cabeza en el Torneo Nacional | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el programa Metrópolis de Radio La Clave, el ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, Manuel Suárez, criticó la temporada que ha tenido la U.

“Las posibilidades de las copas internacionales ahora son increíbles porque antes era dos y uno y hoy día son 8. La verdad lo tienes que hacer bien mal institucionalmente, no le quiero cargar la mano a Pellegrino, para que vengas hace 4 años rasguñando el descenso y para que no te metas a una copa”, enfatizó el ex DT del Cortuluá de Colombia.

“Mayo tiene prendida todas las velas en el CDA, ya no tiene un computador encima de la mesa sino que tiene un cirio pascual”, sentenció.

Recordar que los azules marchan actualmente en la novena posición con 37 unidades, a tan solo una unidad de Unión La Calera, último clasificado a la Sudamericana.

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Cobresal y Universidad de Chile se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas.