Ex figura dijo haber compartido hace un tiempo con el desaparecido jugador y lo había visto en buenas condiciones.

Ex Ballet Azul llora la muerte de Hugo Villanueva: "Era un caballero y como jugador era un defensor férreo que costaba mucho pasarlo"

Este domingo, dejó de existir a los 85 años, el ex futbolista de Universidad de Chile y la selección chilena, Hugo Villanueva, otrora figura del mítico Ballet Azul de los años ’60.

Y BOLAVIP CHILE conversó con un ex compañero de él en la U y que apenas conoció la noticia, realizó una reflexión en X. Se trata de Francisco Las Heras, quien tuvo palabras al respecto.

” (Villanueva) Fue un compañero de equipo. Debuté en el año 1967, muy joven a los 17 años y en ese equipo ya estaba Hugo. Un año antes estuvo en el Mundial”, contó Las Heras.

Sobre su relación con el desaparecido jugador, el ex futbolista sostuvo que “lo conocí y era una gran persona, gran caballero. Lo vi hace poco tiempo y no me pareció que tuviese alguna enfermedad, se veía bien parado, de buena manera y ahora la noticia nos sorprende”, afirmó.

Sobre las causas de su deceso, el entrevistado comentó que “según lo que se está conociendo, al parecer tenía una enfermedad de base, le habían dado un tiempo de vida y bueno, ese tiempo llegó, se nos fue”, sentenció.

Las Heras, lamenta la partida de su ex compañero (Archivo)

Los años como futbolista de Hugo Villanueva

Las Heras también tuvo conceptos para el Hugo Villanueva futbolista. “Más que los jugadores de ahora, era como los antiguos, no era de atacar, pero sí un defensor férreo. Alto, defendía bien por arriba, costaba pasarlo en velocidad, pero no era un lateral de los que pasaba en ataque, como ahora”, señaló.

Cerró su reflexión con un “era un gran jugador, sin duda”, concluyó así, Francisco Las Heras.