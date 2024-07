Ex Ballet Azul se desespera por la lentitud de la U en el mercado de fichajes: "El equipo no juega bien"

El mercado de fichajes saca de quicio a los referentes de Universidad de Chile. A pesar de que los azules anunciaron la incorporación de Antonio Díaz, para los históricos del club no es suficiente.

Y es que un lateral izquierdo no solucionará el problema de funcionamiento del equipo. Así lo interpreta Francisco Las Heras, que en conversación con BOLAVIP CHILE expresó su incomodidad por la falta de refuerzos.

El integrante del mítico Ballet Azul no oculta su incomodidad. “La U está retrasando demasiado una eventual contratación, que tampoco se sabe hacia dónde están dirigidos los dardos”, comenzó señalando.

En dicha línea, también duda de la calidad de los refuerzos que puedan arribar. “Se está quedando atrás y a nivel nacional no sé si hay jugadores con las características que necesita la U. No sé cuándo va a llegar esto”, agregó.

“Preocupa, porque el hincha se ha dado cuenta que el equipo no está jugando bien, le está costando. Estamos ganando partidos por individualidades o errores de los defensores rivales o el arquero. En fin, se necesita un par de jugadores que cambie lo que está ocurriendo”, complementó.

Pancho Las Heras exige un volante creativo para Universidad de Chile.

El jugador que necesita la U

Finalmente, Pancho Las Heras le bajó el perfil a Charles Aránguiz. Para él, sería un gran refuerzo, pero no solucionaría los problemas de Universidad de Chile: la creación de peligro en ofensiva.

“Creo que la U necesita, por último, un jugador. Que sea de creación, de peso, que se puede echar el equipo al hombro”, indicó.

“Charles Aránguiz es un poco más ofensivo que Marcelo Díaz. No le veo las características de un creador, que deje al delantero mano a mano. Juega bien, no lo discute, pero no cumple una función de ese tipo. Tampoco era mucho la preocupación de que no viniera”, cerró.