Ex campeón con Universidad de Chile en 1994 alza la voz ante el ninguneo de César Pérez a la U: "No piensa de la mejor forma"

Todo apunta a que Universidad de Chile, finalmente, desiste de la opción de sumar para la presente temporada 2024 al mediocampista de Unión La Calera, César Pérez.

Los azules, pese a realizar un par de ofertas, la última de ellas bastante suculenta equivalente a un millón de dólares por el 50% de la carta del seleccionado nacional, el silencio y/o negativa de este, hicieron que en el Avenida El Parrón, hicieron bajarse de la posibilidad de poder contar con sus servicios.

Razones, habrían muchas y una de ellas apunta a que el jugador querría esperar el preolímpico, ver su desempeño y ahí decidir en base a las ofertas del exterior que pudiesen llegar.

Y esto pasa, porque el futbolista que obtuvo medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023, no tiene intención de seguir jugando en el fútbol chileno.

Histórico le responde a César Pérez

Sin ser tan críticos y respetando su decisión, el ex lateral Cristián Castañeda salió al paso de la situación y en diálogo con Bolavip Chile, expuso que de todos modos, cuando a él le correspondió tomar la opción de ir a los azules, sabía que no lo podía dudar y optó por pasar de Palestino a la U.

“Son decisiones personales y uno no se puede meter, se puede analizar, pero no más. Aunque cuando tuve la oportunidad de llegar a la U hice todo lo posible por ir, porque veía que estaban en un ascenso notorio y sabía que podía ser un salto cualitativo para mi carrera“, argumentó Scooby.

De todos modos no lo dudó y señaló que la decisión de Pérez, no es la mejor. “Son cosas que como jugador se debe analizar y creo que él no lo está pensando de la mejor forma, no es una buena decisión. Pero insisto, uno no puede opinar más allá”, afirmó el ex mundialista en Francia 1998.

Por cierto, Castañeda añade que la U modelo 2024 debe ser atractiva para este tipo de jugadores, porque la idea de sacar adelante al equipo y en un año donde hay una mejor inversión, el desafío es potente para cualquier futbolista.

“La U siempre es atrayente y más encima ahora que es un desafío. Yo creo que llegar a un equipo como la U, independiente de los últimos resultados, ahora están haciendo una apuesta un poco mayor que otros años, hay que tener confianza y creerse que se puede aportar”, manifestó.

Finalmente, aconsejó que “hay que tomar riesgos y nunca es fácil. Para mi, esa debiese ser la forma de pensar, los jugadores deben aspirar a mayor y aspirar a metas altas. Me parece que es una mala decisión“, concluyó Castañeda.

Castañeda dice respetar la postura de Pérez, pero reconoce que no es la mejor decisión (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de César Pérez en Santiago 2023?

El futbolista César Pérez, jugó los cinco partidos de los Juegos Panamericanos estando en cancha 428 minutos. Anotó un gol y fue un impecable tiro libre en las semifinales ante Estados Unidos.