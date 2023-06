Ex campeón con Universidad de Chile en 1994 defiende la postura de Matías Zaldivia: "Me parece bien que priorice a la U"

Durante el presente año 2023 y quizás, contra todo pronóstico, Matías Zaldivia se ha elevado como el mejor refuerzo de la temporada en Universidad de Chile y su buen nivel, le ha llevado ser uno de los considerados por el técnico Eduardo Berizzo a la selección nacional.

Es por eso, que surge la interrogante sobre si hay que comenzar ya, el proceso de renovación del zaguero central y el propio jugador hace unos días, lo dijo en conferencia, que desea prontamente resolver aquella arista, pero que sí desea seguir en la U y por muchos años más.

Bolavip Chile dialogó con un ex campeón azul, el lateral Cristián Castañeda, quien tuvo palabras sobre si hay que asegurar la continuidad de Zaldivia o no. Para el ex jugador, si bien estos mensajes por la prensa son un tanto especiales, sí debiesen renovar al ex Colo Colo.

“Ha sido el menos malo, creo yo. Debiera ser, ahora las negociaciones cuando se dice por la prensa, son viejas artimañas. Lo mejor es que sea bueno para las dos partes, que ambos estén cómodos”, señaló Castañeda.

En relación a las palabras del propio jugador, quien manifestó que la prioridad la tiene la U por sobre la selección chilena, Castañeda manifestó que depende dónde se sienta más seguro, pero valoró el hecho que priorice a su club.

Zaldivia es el punto más alto de la U durante este 2023 (Photosport)

“Uno generalmente le da prioridad donde es más importante, si él fuera titular indiscutido en la selección me parece muy bien que le diera importancia. En nuestra época, tratamos de dar importancia a las dos partes, pero pese a ser el mejor equipo de la zona, a veces entrenábamos con 12 o 14 jugadores y pagamos el costo. Me parece bien, ese concepto que priorice a la U”, reveló el ex mundialista.

Finalmente, no se quiso referir en profundidad al tema del quinto penal, que no alcanzó a patear Darío Osorio y muchos indican que por qué el talentoso jugador, no tiró con anterioridad. “Los penales son así, no podemos especular, a la FIFA ya que no sirve de mucho. Me parece una discusión muy banal”, cerró Scooby Castañeda.