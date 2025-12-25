La temporada de humo está a tope y Universidad de Chile ha liderado los rumores en este mercado de fichajes y todo indica que en los próximos días la U comenzará a anunciar refuerzos para el proyecto de Francisco Paqui Meneghini.

Tal como ocurrió a mitad de años, todos apuestas por la más que esperada vuelta de Eduardo Vargas, luego de la frustrada negociación que terminó con Turboman en Audax Italiano. Pero eso es historia y el delantero está libre a la espera del llamado azul.

BOLAVIP conversa con Roberto Reynero el que se muestra muy de acuerdo con la vuelta del delantero que en 2011 supo ser el goleador azul en la Copa Sudamericana que terminó levantando la U.

“Yo creo que sí, por lo que hizo, bueno, uno dice que este año tuvo chispazos y todo, pero es diferente la camiseta, ponerse la camiseta del Audax a ponerse la camiseta de la U, a lo mejor rinde un poquito más y hace más goles”, asegura el Príncipe.

Reynero agrega que “esa es más o menos la señal que yo estoy viendo y la opción de que sea real y que le den la oportunidad. Son jugadores de casa, son jugadores de buen rendimiento, tienen buena disciplina, en todo sentido de la palabra. Así que creo yo que es el refuerzo que tiene que tener la U”.

Roberto Reynero quiere a Eduardo Vargas y a Gabriel Arias para la U

El ex lateral izquierdo eso sí hace hincapié en que Universidad de Chile debe reforzar sí o sí su arco, al no estar conforme con lo hecho por Gabriel Castellón.

“Ahora, lo que sí, pienso yo que quedamos cortos de arquero, quiero uno de categoría. ¿Gabriel Arias? Sí, sí, Arias prácticamente jugó la mayoría de su vida en Argentina y tiene personalidad y todo, me gusta”, afirma Reynero.

Respecto a Castellón indica que “quedó al debe, no es llegar y afiatarse en el arco, por más que haya sido campeón con Huachipato, pero la U es la U. Es como cuando en los tiempos míos, cuando salió la incorporación de Sergio Vargas fue un arquerazo, al tiro. Entonces, por ahí va la mano”.

1. Eduardo Vargas: El retorno del “Turboman”

Tras su paso por Audax Italiano en la segunda mitad de 2025, el delantero no renovó su vínculo con el cuadro itálico, lo que lo deja con el pase en su poder para negociar con la U.

Rendimiento en Audax (2025): Disputó 15 partidos y anotó 5 goles , siendo clave para que el equipo lograra la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 .

Disputó y anotó , siendo clave para que el equipo lograra la clasificación a la . La visión de Reynero: El exlateral sostiene que “ponerse la camiseta de la U” es un factor psicológico que podría potenciar a Vargas, dándole un rendimiento superior al que mostró en Audax. Lo considera un “refuerzo de casa” necesario por su disciplina y jerarquía.

El exlateral sostiene que “ponerse la camiseta de la U” es un factor psicológico que podría potenciar a Vargas, dándole un rendimiento superior al que mostró en Audax. Lo considera un “refuerzo de casa” necesario por su disciplina y jerarquía. Estado actual: La dirigencia espera el visto bueno final de Francisco Meneghini para presentar una oferta formal, considerando que ya no hay que negociar con otro club, solo con el jugador.

2. Gabriel Arias: ¿El sucesor de la seguridad de los 90?

Reynero comparó la posible llegada de Arias con el impacto que tuvo Sergio “Superman” Vargas en su época, señalando que Gabriel Castellón ha quedado “al debe” en cuanto a la personalidad que exige el arco azul.