Universidad de Chile tiene una importante opción en el mercado de fichajes: se resolvió el futuro de Eduardo Vargas. Todo indica que el histórico goleador quedará sin equipo para 2026.

¿Por qué? Aseguran que Audax Italiano no renovará su vínculo y por ello quedará en condición de futbolista libre. Así lo reveló el medio Tano Noticias CL, entregando pormenores de la situación.

Según detalló el sitio mencionado, el futbolista de 36 años no extenderá su contrato con los itálicos y el pase quedará en su poder. De esta manera, podrá negociar con cualquier club.

“Según la información que manejamos, el delantero no será considerado para el próximo proyecto deportivo y quedará libre al finalizar la temporada“, indicó la publicación señalada.

Un sueño que sigue vigente para Universidad de Chile, especialmente para un sector de su directiva. Aún hay esperanzas de que el campeón de Copa Sudamericana pueda concretar su retorno.

Eduardo Vargas quedará sin equipo: vía libre para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Volverá a Universidad de Chile? El 2025 de Eduardo Vargas

Durante la reciente campaña, el oriundo de Renca disputó una totalidad de 31 encuentros con la camiseta de Audax Italiano. En dichos partidos, anotó siete goles y entregó dos asistencias.

Ahora, la cúpula de Universidad de Chile tendrá que decidir si ir o no por uno de sus símbolos. No logró amarrarlo en el último libro de pases y esta pareciera ser la última oportunidad.

En resumen: