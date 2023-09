Ex capitán de Universidad de Chile cree que los azules deben aprovechar las sanciones a Jordhy Thompson y Damián Pizarro, pero lamenta: "Estamos mal como sociedad"

La decisión que tomó el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, de marginar a Damián Pizarro y Jordhy Thompson del Superclásico ante Universidad de Chile, por acto de indisciplina, desde luego que en algo repercute en la U.

Un histórico de la U se refirió a este tema. Roberto Reynero, tuvo conceptos para esta suceso y en diálogo con Bolavip Chile, el ex lateral afirmó que la U debe aprovechar lo que complica al archirrival.

“Debería aprovechar la U, pero el tema de camarín en Colo Colo se va a deteriorar, por la instancia en qué están“, aseguró el recordado ex lateral apodado, el Príncipe por los parciales estudiantiles.

Siguiendo en esa línea, el otrora futbolista señaló que estos jugadores del cacique, urgentemente requieren de ayuda psicológica por protagonizar un hecho tan especial, en la antesala del duelo más importante del semestre.

“Ir a jugar una pichanga, no se en qué estaban pensando esos chicos, no se si están apoyados psicológicamente, porque eso necesitan ¿Cómo a 48 horas de un clásico van a jugar un baby fútbol y más encima se agarran a combos? Estamos mal como sociedad”, sentenció el ex capitán azul.

En el cierre, nuevamente reafirmó lo mencionado anteriormente y espera que Mauricio Pellegrino y los jugadores, no dejen pasar esta posibilidad. “Si la U no aprovecha esto, ya no habría con qué sacarle rendimiento“, finalizó Reynero.

Reynero, espera que la U aproveche el terremoto albo (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.