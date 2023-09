Como todos los hinchas de Universidad de Chile que esperaron 23 días para volver a ver a su equipo y que soñaban con volver a los triunfos ante Deportes Copiapó, luego de casi 80 días, “Los Corces” no fueron la excepción y así comenzaron su tradicional grabación reacciones que luego terminan compartiendo con sus seguidores.

Mario (el papá) y Cristóbal (hijo) iniciaron su video saludando con toda la felicidad del mundo señalando, “Guerra hoy se destapa“, pero nadie hacía presagiar lo que se iba a venir.

Con el correr de los minutos y ya con el primer gol en contra, el cariz fue cambiando, “cuatro p*t*s minutos aguantó la defensa de la U” manifestaron y luego, lamentaron la oportunidad que el portero Nelson Espinoza, con doble atajada, impidió, como también las burlas hacia Isaac Díaz por sus lujos.

El lamento mayor fue con el autogol del delantero azul, “pesadilla”, fue lo primero que atinaron a decir, pero cuando se dieron cuenta que el Kun había sido el protagonista de la anotación en propia portería, entre burlas y recriminaciones, solo dijeron “ahí están los goles del Nico, en el propio arco“.

La ilusión creció con el gol de Leandro Fernández, “una que entrara” y “el hombre de los goles del descuento, esperemos que ahora sea el inicio de la remontada”, haciendo crecer la esperanza.

Sin embargo, la alegría no fue prolongada y vino la desazón por el penal cobrado en contra, ¿Con falta de? Nicolás Guerra, “no defines, haces autogoles, haces penales en contra, ¿Qué es esto?”, esbozaron ya de manera resignada que se acrecentó con la conquista del delantero Manuel López.

Ya con el resultado puesto, quedaba una crítica más para el delantero y por cierto, hacia Azul Azul, “el partido de Guerra, es el peor partido en la historia del fútbol y no solo profesional, amateur también y del fútbol callejero. Es lo más malo que he visto, es increíble la nube negra de ese cabro“, cerraron de esa manera los noventa minutos.

Finalmente, los dardos apuntaron a la dirigencia de la U por el triste desempeño deportivo en los últimos años, “esta es la maldita y anunciada muerte de Azul Azul cuando decidió no traer fichajes, no arreglar los defectos que tenía el equipo”, expusieron así para cerrar con un listado del momento institucional que viven los universitarios. “Es una oda a la mediocridad, la mediocridad de no tener fichajes, de no ganar, que todos los árbitros nos ven las hu…. , no de tener peso ni dentro ni fuera de la cancha, la mediocridad de traer jugadores del archirrival, la mediocridad que venden a los jugadores sin que los prueben, sin disfrutarlos. La mediocridad de todo y que me tiene cansado“, detallaron puntualizando así, el triste momento que vive el equipo de sus amores.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.