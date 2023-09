Ex capitán de Universidad de Chile raya la cancha: "Prefiero a Jaime García que a otro entrenador extranjero en la U"

Mauricio Pellegrino firmó por una temporada en Universidad de Chile y aún no hay claridad si se le renovará su contrato para el 2024 a la espera de cómo termina el campeonato para los universitarios.

Como todo es tan volátil en el fútbol nacional, Jaime García dejó la banca de Ñublense y muchos hinchas azules apuestan por él para comandar a la U el próximo año y en palabras del propio estratega, es algo para lo que se siente preparado.

Bolavip conversa con Roberto Reynero, otrora capitán azul, el que asegura que “él demostró en Ñublense que es un buen técnico, estuvo cinco temporadas en ese equipo y siempre fue de menos a mal, no lo conozco como persona, sí como entrenador suena bien”.

En ese sentido el Príncipe agrega que “un equipo grande como la U necesita un buen DT y un buen manejador de grupo, yo lo viví con Manuel Pellegrini, que tenía las dos cosas eso influye en el jugador”.

Roberto Reynero no está convencido de Jaime García, pero lo prefiere frente a cualquier extranjero

De todos modos Reynero entiende que “hay otros entrenadores chilenos capacitados, pero es como el joven que viene de equipo chico que llega a la U, se pone la camiseta azul y no es lo mismo, entonces por eso soy quisquilloso en ese sentido y no sé si Jaime García pueda dar, quizás me puedo equivocar”.

En la hora de las definiciones, el ex lateral izquierdo deja en claro sus preferencias. “Igualmente prefiero un chileno que un argentino que venga a fracasar, es lo mismo que el jugador extranjero, si viene a la U debe jugar, no sentarse en la banca”, afirma.

Y, deja para el final su conclusión. “Si me preguntas, prefiero a Jaime García que a otro entrenador extranjero”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino volverán al ruedo dentro del torneo nacional en lo que será el trascendental duelo ante Deportes Copiapó, el cuál se disputará el domingo 24 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela