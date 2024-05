Darío Osorio sigue dando que hablar en su paso por Dinamarca. El futbolista del FC Midtjylland está teniendo una gran primera temporada en el Viejo Continente, lo que ha hecho que varios clubes importantes pongan sus ojos en él.

Lo cierto es que la Joya de Hijuelas podría cambiar de aíres en el próximo mercado de pases, situación que tiene a los hinchas de Universidad de Chile expectantes en redes sociales.

En total, desde su arribo al elenco de la ciudad de Herning, Osorio ha disputado 24 partidos oficiales, en los que ha convertido ocho tantos y ha dado dos asistencias.

UN EX COMPAÑERO DE DARÍO OSORIO LO LLENA DE FLORES

Un jugador que compartió camarín con el seleccionado chileno en la U fue el portero Ignacio Sáez, actual guardameta de Deportes Recoleta, quien en conversación con AS Chile lo recordó con especial cariño.

“Siempre fue un jugador distinto, pero su trabajo siempre fue muy paulatino. Nunca dejó de trabajar. A su corta edad nunca me imaginé que iba a estar en esta escala si de explosión se trata, pero siempre fue muy sacrificado y por eso hoy no me extraña que le esté yendo tan bien. Por las capacidades que tiene, no tengo dudas que va a llegar a esos equipos grandes de Europa”, resaltó el futbolista que sigue perteneciendo a las filas del Bulla.

Darío Osorio será uno de los convocados por Ricardo Gareca a la Copa América | FOTO: Instagram

“Me tocó sufrirlo varias veces en los entrenamientos (ríe). Recuerdo un tiro libre frontal y pensé que le iba a pegar por arriba y me moví un pasito para cubrir un palo, y me clavó un golazo al ángulo. Lo que pasa con Darío es que no tiene necesidad de hacer un gesto técnico tan notorio para sacar un zapatazo. Él tiene un misil que te sorprende”, remató.

¿Cuándo volverá a jugar Darío Osorio en Dinamarca?

El Midtjylland de Darío Osorio recibirá en la última fecha al Silkeborg. El Brondby también será local frente al Aarhus y el Copenhagen será anfitrión ante el Nordsjælland. Todos los partidos se jugarán el domingo 26 de mayo.