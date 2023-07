Ex crack de Universidad de Chile se lamenta por su escasez de gol en el Ascenso: "Estoy salado, pero va a llegar porque me estoy rompiendo el orto"

Una curiosa situación se vivió tras el duelo entre Unión San Felipe y Santiago Morning, en partido disputado en el Estadio Municipal en el Valle del Aconcagua, válido por la vigésima fecha del Campeonato de Ascenso.

El triunfo fue para los del Uni Uni por dos goles a uno ante el cuadro microbusero que se compromete con la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, el compromiso tuvo a figura descollante, el argentino Nahuel Luján.

El ex Universidad de Chile, tuvo la oportunidad de ser titular ante la ausencia de Mario Briceño y respondió a tal condición, asistiendo en el segundo tanto luego de un preciso centro desde la izquierda.

Tras el partido, TNT Sports dialogó con el Gato, quien comentó así su momento en el cuadro de la Quinta Región, donde no es estelar indiscutido. “La verdad es que nos rompemos el orto todos los días para aprovecharlo y la verdad es que hoy le cumplí al equipo, lo necesitaba luego de semanas difíciles porque vengo jugando poco”, sentenció un sincero Gato Luján.

No obstante, uno de sus grandes déficit es la falta de gol, no concreta de buena manera. A esa situación, el cordobés reconoció que “estoy salado con el gol, muy salado. En la U también me pasó lo mismo, acá también y eso fastidia. Pero sigo rompiéndome el orto y trabajo día a día, además contento porque esta noche vamos a dormir como punteros”, afirmó Luján.

Lujan luego del partido con su especial look (Captura TNT Sports)

Ahora, Nahuel y el resto de sus compañeros se mentalizan en el duelo de la próxima semana, cuando reciban a Santiago Wanderers para así, mantener el sueño intacto de conseguir el ascenso a la división de honor de nuestro fútbol.