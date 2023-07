Ex crack del fútbol chileno fascinado con el nivel de Marcelo Morales en la U: “No es Roberto Carlos, pero ha mejorado muchísimo”

Marcelo Morales se ganó su espacio como el lateral izquierdo titular de la Universidad de Chile. En los últimos partidos, el Shelo ratificó a Mauricio Pellegrino que sí está preparado para jugar en el cuadro azul, pese a que sondearon alternativas para reforzar esa zona.

La lesión de José Castro le abrió la puerta a Morales, quien convenció con el paso de las fechas a Pellegrino. El ex crack de fútbol chileno, Nicolás Peric, siente que el Shelo es un gran proyecto para la Chilean Premier League y está fascinado con el nivel mostrado por el marcador de punta izquierdo en la U.

“Sí, a Morales le da para estar ahí en la U. Ahora, habría que pensar que quiere hacer la U en este minuto: hacer que Morales crezca como futbolista y que siga quemando etapas, porque ha mejorado mucho como futbolista o ir por alguien más”, dijo el “Loco” en ESPN Chile.

Marcelo Morales se ganó su camiseta de titular en la Universidad de Chile (Photosport)

Peric, además, planteó que el único que podría hacerle frente a Morales es Campusano de Ñublense, aunque para él vale mucho más el esfuerzo que está realizando el joven por sorprender a Pellegrino y ganarse su chance en la U.

“Está creciendo, ha ido mejorando. No es una lumbrera tampoco, pero está en un equipo que le hacen pocos goles. Entonces ¿Por qué mejor no seguir con un jugador en el proyecto y que está en una defensa sólida menos expuesto que antes?”, agregó el ex meta pensando en la búsqueda de AA por un lateral.

Peric sabe que Morales “no es Roberto Carlos, pero hay que formarlo, darle confianza, listo”.