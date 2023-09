Ex jugador de la Universidad de Chile pone paños fríos a pesar del mal momento del club: "No creo que la U vaya a sufrir tanto"

Universidad de Chile sigue hilando un segundo semestre para el olvido, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino en esta jornada sumaron una nueva derrota tras caer por 3-1 ante Deportes Copiapó, en un encuentro clave en el norte de nuestro país.

Ante el momento que atraviesa el equipo en esta parte del año, el ex jugador de los ‘Azules’ Hugo Droguett conversó con Bolavip Chile en exclusiva y desmenuzó lo que es este complejo escenario que tiene el club en el torneo.

“Es complicado, es complejo, es extraño, uno lo que siempre dice y opina de afuera, de pasar a pelear el título a ahora a volver al fantasma del descenso es muy complejo. Es muy extraño lo que pasa con esta U, tiene un plantel bastante bueno, pero Pellegrino lamentablemente en este momento no le ha encontrado la vuelta”, comenzó indicando Droguett.

El hoy ex futbolista explicó que ya se ha hecho muy complejo que el estratega argentino logre darle la vuelta al momento del equipo, debido a que los resultados no han acompañado en nada.

La U no pudo ante Copiapó en el norte | Foto: Photosport

“Yo creo que sí, es complejo, pero es lo que se ve, los resultados en el mundo del fútbol son los que mandan y lamentablemente ha caído en eso y no está encontrando el rumbo”, detalló a Bolavip.

Finalmente, Droguett baja un cambio ante el temor que existe en la parcialidad azul por volver a luchar por mantenerse en primera, en la que es claro al señalar que es difícil que los azules peleen por el descenso.

“No creo que la U vaya de nuevo a lo que había pasado antes, pero los resultados al final te marcan una tónica, pero creo que el torneo está inclinado para una parte y yo creo que Curicó va en descenso directo y ahí es más, van a pelear, pero no creo que la U vaya a sufrir tanto, pero tiene que haber un cambio, no sé si de DT, pero tiene que haber un cambio drástico”, cerró.

¿En qué lugar quedó ubicado la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se quedaron en el 10° puesto de la tabla de posiciones con 31 unidades.