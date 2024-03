Ex Universidad de Chile furioso con Maximiliano Falcón: "Jugó gratis, es un..."

Pese a que Universidad de Chile venció a Colo Colo por la cuenta mínima con gol convertido por Israel Poblete, hubo situaciones que molestaron mucho a los azules, como la agresión no advertida por el árbitro José Cabero de Maximiliano Falcón sobre Fabián Hormazábal y que tampoco fue revisada en el VAR.

BOLAVIP conversa con Cristián Olguín, el que reconoce estar feliz con el triunfo de la U, pero le da con todo al central uruguayo.

“Falcón jugó gratis, es un delincuente, no puede pegarle un puñete al jugador de la U, y el VAR no sé si estuvo presionado por el entorno o no sé qué”, se quejó.

El Cepillín también se refirió a lo que pasó en Macul y hace una especial petición. “Ojalá que la U no pierda más en el Monumental, este grupo de jugadores ganarán mucha confianza para lo que viene para el futuro”, afirma.

Cristián Cepillín Olguín destruye a Maximiliano Falcón

Agregando que “el equipo jugó bien, fueron todos generosos y corrieron siempre. Consultado respecto a las figuras de Universidad de Chile en el Superclásico, el ex atacante se juega por tres.

“Destaco a Lea Fernández, que es guapo, Poblete por el gol y Zaldivia atrás, increíble, tiene mucha personalidad”, afirma.

No sólo Maximiliano Falcón: Olguín también atiende a Vidal

El Cepillín no utilizó artillería pesada para referirse a los dichos de Arturo Vidal en contra de los hinchas de la U en un directo de Instagram enunciando que el volante de Colo Colo está herido por la derrota.

“Es un mal perdedor, debe ser la impotencia de que no jugó bien, ya no es el Vidal de antes, habla tonteras y lo que dice es una falta de respeto para los hinchas azules, pero hay que dejarlo no más, es la del picado”, cerró.