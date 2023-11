El argentino Lucas Ontivero arribó a la Universidad de Chile en enero de 2017 con una mochila llena de sueños y con el objetivo de ser protagonista en el equipo dirigido en ese entonces por Ángel Guillermo Hoyos.

¿Qué pasó finalmente?. El futbolista de 29 años no pudo superar múltiples lesiones y tuvo diversos actos de indisciplina fuera del terreno de juego que molestaron a la dirigencia azul, pese a todo eso, pudo levantar el título del fútbol chileno en dicho año.

Ontivero alcanzó a disputar siete partidos con la camiseta de la U | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Ya han pasado seis años de estos acontecimientos y el ahora jugador del Cumbayá Fútbol Club de la Serie A de Ecuador realizó un análisis de lo que fue su paso por el Romántico Viajero.

“Le tengo un cariño enorme a la institución y a los hinchas, es un club impresionante que me dio todo”, remarcó el futbolista que ha deambulado por clubes de México, Argentina, en USA, Brasil, Uruguay y Ecuador al medio AS Chile.

Además, el delantero indicó que “no me cuidé, nunca tuve a una persona mayor que me agarre de la oreja y me diga ‘no salgas’. Era un pibe rebelde que era conformista por estar en un lugar como la U. Me reprocho muchas cosas, porque es un club tan grande que te exige todos los días y yo no me esforcé al ciento por ciento. Guillermo Hoyos y los preparadores siempre me brindaron lo mejor y uno de cabeza hueca no supo aprovechar. También creo que la directiva jugó en contra. Sé que tenía muchísimo para dar, ahora me lamento, pero ya pasó”.

“Sería un sueño tener una revancha, porque me quedé con muchas ganas de disfrutar. No me fue ni bien ni mal, pero ahora que soy más exigente conmigo sé que tenía mucho más para dar”, cerró.

