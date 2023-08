Federico Mateos sale a respaldar con todo a Cristóbal Campos en la U: "Él no es el único responsable de los goles, somos once los que saltamos a la cancha"

En Universidad de Chile aún buscan sacudirse de lo que ha sido su mal momento futbolístico, el cual hoy en día lo tiene mal aspectado dentro del Campeonato Nacional tras sumar cuatro derrotas de manera seguidas.

Durante esta jornada, el volante de los ‘Azules’ Federico Mateos conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que abordó lo que fue la catastrófica derrota ante O’Higgins por 5-2.

“Creo que no estamos en un gran nivel, es evidente, las derrotas consecutivas lo dejan reflejado. Es un momento para agarrar esa bronca que tenemos y tratar de revertirlo. Es momento de corregir las cosas que estamos viviendo”, partió señalando Mateos.

Sobre lo mismo, el ex Ñublense lanzó “La autocritica uno la hace, sabe uno cuando está en un buen momento o no, tengo que mejorar un montón todavía, tengo que tratar de ayudar al equipo mucho más. Todos tenemos que hacer una autocritica individual para así crecer en lo individual”.

Mateos habla del presente de la U | Foto: Photosport

Uno de los jugadores más criticados por lo que fue dicho resultado fue el portero Cristóbal Campos, a quien el volante del ‘Romántico Viajero’ salió a respaldarlo con todo.

“Cristóbal es un gran jugador y arquero, es muy importante para nosotros que él esté bien, obviamente que no está feliz porque le hicieron cinco goles, a todo el equipo, no solo a él”, confesó.

Finalmente, Mateos fue muy claro en indicar que como plantel deben apoyar al máximo al joven portero de la U y quitarle la responsabilidad de dicha derrota, en la que culpabiliza a todo el equipo.

“Nosotros como jugadores tenemos que apoyarlo y sacarlo adelante, él no es el único responsable de los goles, obviamente que once entramos a la cancha, once son los que tenemos la culpa de no ganar los partidos, no uno solo”, cerró.