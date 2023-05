Unión San Felipe marcha en un expectante séptimo puesto en la Primera B y su campaña comienza a ilusionar a los hinchas Albirrojos con un posible ascenso a Primera División.

Lo cierto es que hay un jugador que ha sobresalido en el plantel del Uní Uní y es Mario Briceño, delantero que está viviendo un renacer en la división de plata del fútbol chileno y se ha transformado en el jugador del momento en la categoría.

¿Qué tal su temporada? El oriundo de La Serena registra 9 goles en 11 partidos y fue vital en la última fecha en la victoria ante Universidad de Concepción, partido donde Briceño se despachó con un hat-trick.

El atacante sueña con dar el gran salto y poder retomar el nivel que lo llevó a fichar en Universidad de Chile, club que estuvo 2016 y 2017, donde pudo levantar el título de la Primera División, pero no encontró mayor protagonismo y tuvo que partir en búsqueda de oportunidades.

SU PASO POR EL ROMÁNTICO VIAJERO

En conversación con AS Chile, el ariete dio a conocer lo que sintió al vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de nuestro país y de Sudamérica y explicó su fallido paso por cuadro azul.

“Mi formación y paso por La Serena fue bueno. Me costó bastante el hecho de ganarme la camiseta, pero con esfuerzo, trabajo y el apoyo de mi familia, se me dio la oportunidad. Mostré un futbol vistoso y diferente, y eso me llevó a la Universidad de Chile. Lo que sí, creo que si en este momento fuera a la U o a otro grande, estaría preparado para hacerlo aún mejor”, comenzó diciendo.

Briceño no pudo destacar en su paso por el Romántico Viajero | FOTO: Photosport

“Fue mas que nada la inmadurez. Me costó tomar el ritmo a lo que era la U. Como te dije antes, si me tocara volver lo haría de una forma muy diferente. No lo veo muy lejano…No pude demostrar lo que sé hacer, que es jugar al fútbol. Quizás un poco mas de continuidad en lo futbolístico me hubiera ayudado”, agregó.

“Me tocó compartir con jugadores importantes. No es excusa para no poder jugar, pero había muchos futbolistas con experiencia como Gastón Fernández, el mismo (Gustavo) Lorenzetti, (Sebastián) Ubilla y (Felipe) Mora. Yo creo que pasa por algo personal. La inmadurez y la forma de ver el fútbol fue un factor importante”, complementó.

Por último, le envió un recado a la dirigencia azul y a los hinchas universitarios. “Me encantaría volver a la U”, remató.