Universidad de Chile debe tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, será definir el futuro de los 14 jugadores que retornan de préstamo en el cuadro estudiantil.

Dos de ellos, ya están en el Centro Deportivo Azul y trabajan junto al resto del plantel profesional de manera normal. ¿Quiénes son? Marcelo Díaz lo reveló en los micrófonos de TNT Sports.

Según detalló el periodista, tanto Jeison Fuentealba como Renato Cordero volvieron a la institución que los formó. Por el momento, no hay mayores novedades sobre sus eventuales continuidades en el club.

“Comenzaron a entrenar esta semana en las prácticas acá en el CDA. Tuvieron días de descanso, pero ya entrenan con el resto del equipo“, comenzó señalando el reportero.

“Dependen de Gustavo Álvarez o el director técnico que esté para resolver su futuro. Estuvieron en Universidad de Concepción, jugaron bastante, ascendieron y ahora buscarán su chance en el plantel de la U“, agregó.

Renato Cordero y Jeison Fuentealba ya entrenan con el plantel de Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Concepción)

¿Jugarán en Universidad de Chile durante 2026?

En la reciente temporada, ambos mencionados se coronaron campeones de Primera B. Sin embargo, tuvieron distintos rendimientos vistiendo la camiseta penquista.

Mientras Jeison Fuentealba jugó 36 encuentros, anotando cinco goles y aportando con una asistencia, Renato Cordero disputó 25 partidos, convirtiendo un tanto y entregando un pase gol.

En resumen: