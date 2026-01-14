Universidad de Chile cuenta las horas para recibir a su mayor obsesión en este mercado de fichajes. Luego de una larga espera, el conjunto estudiantil cerró la incorporación de Juan Martín Lucero.

Si bien su caso generó confusión en los últimos días, desde Brasil ratifican que vestirá la camiseta azul en 2026. Así lo detalló Diario do Nordeste, entregando mayores pormenores de la situación.

Según reveló el sitio, el contrato del delantero de 34 años está listo. A pesar de que aún no viaja a Chile, el negocio está finiquitado y debiese hacerse oficial durante esta semana.

“Tras largas negociaciones, el delantero acordó rescindir su contrato con Fortaleza y jugará en la Universidad de Chile“, comenzó señalando el medio brasileño.

En dicha línea, agregó: “El jugador dejó el Tricolor de Aço (apodo de Fortaleza) y firmó un contrato de dos años con el equipo chileno, con una cláusula de renovación por una temporada más“.

Juan Martín Lucero jugará en Universidad de Chile: acuerdo cerrado. (Foto: Getty Images)

El esfuerzo de Juan Martín Lucero para jugar en Universidad de Chile

Finalmente, el periódico mencionado destapó una importante información: el experimentado goleador tuvo que realizar un movimiento para vestirse de azul. Y fue económico.

“Renunció a más de un año de su contrato. Solo falta concretar la parte burocrática, ya que el acuerdo entre las partes se hizo verbalmente”, concluyó la publicación.

