El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco ‘Paqui’ Meneghini, ya defiunió el gran objetivo que tiene con los azules para esta temporada, a tres días del debut de la U en la Liga de Primera 2026.

Este martes el DT de 37 años fue entrevistado en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, donde comenzó expresando su comodidad estando en el Centro Deportivo Azul (CDA)

“La verdad que me he sentido muy bien, muy contento, con mucha confianza. El club, la verdad que ya lo conocía, las instalaciones también, pero se han implementado algunas mejoras. Y la verdad que muy contento con el staff, con la organización. Se está trabajando muy bien. Veo una organización sólida, que respalda a un plantel también muy potente. Así que con mucha confianza para lo que viene”, comentó.

En la misma línea, confesó su conformidad con el mercado de fichajes que hizo el cuadro laico: “Se han conseguido fichar los jugadores que queríamos fichar, tanto la gerencia deportiva como yo. No es fácil, creo que no me había pasado muchas veces. Y llegaron jugadores de mucho nivel y jugadores en las posiciones que necesitamos”.

El título entre ceja y ceja

Luego, Meneghini afrontó la presión que tiene para lograr el título del campeonato nacional, algo que la U no consigue desde hace casi una década. Es más, asumió que sí o sí deben ser campeones.

“Sí, totalmente. Lo dije el primer día, se lo dije a Manuel Mayo cuando nos entrevistamos. Le dije ‘hay que ser campeón’. El equipo ha ido dando pasos, el club ha ido dando pasos, viene de dos temporadas, creo que se ha trabajado muy bien con Gustavo, dejó una base importante”, reveló sobre lo que habló con el gerente deportivo.

“Un equipo muy importante, tanto tiempo sin ser campeón, haciendo las cosas bien como lo ha hecho en el último tiempo, es lo que toca. Asumo esa responsabilidad, es la presión que tiene que tener un equipo grande y bueno, para eso vine”, insistió el estratega argentino.

Respecto a los plazos para ver a plenitud su equipo, adelantó que espera que este viernes se vea parte de su trabajo, mucho mejor que el amistoso del sábado ante Universitario, donde cayeron por 3-0 en Perú.

“La idea es que el equipo vaya mejorando, vaya mejorando. Y confío mucho ya en lo que podemos hacer el viernes. Creo que el equipo ya el viernes puede mostrar cosas buenas que hemos hecho en los entrenamientos. El partido del otro día, si bien no fue bueno, aún así sacamos cosas positivas. Más negativas que positivas, pero sacamos cosas positivas”, remarcó el ex O’Higgins.

Cabe recordar que Universidad de Chile debuta en la Liga de Primera 2026 este viernes 30 de enero a las 20:00 horas contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Francisco Meneghini y Manuel Mayo se propusieron ser campeones este 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

