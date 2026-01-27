Esta noche llegará al país el quinto refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. Se trata de un repatriado, ya que vuelve a la U el lateral izquierdo Marcelo Morales, luego de una campaña fuera del Romántico Viajero.

El futoblista de 22 años regresa a casa a préstamo desde el New York Red Bulls de la MLS (Major League Soccer), donde nunca se pudo adaptar en un cien por ciento.

En la previa de su arribo a Santiago, se refirió a su fichaje el entrenador Francisco Meneghini, quien en entrevista con TNT Sports entregó detalles de su llegada, la que no quiso confirmar en vivo.

“Bueno, no está confirmada todavía la contratación. Está todo muy avanzado, queremos que se sume, ya hablé con él, principalmente porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en la U. En el caso de Marcelo, ya demostró que, más allá de que quiere mucho el equipo, es un buen jugador y puede jugar”, comenzó contestando.

Luego, fue consultado por la condición física de Morales, ya que siempre se le ha cuestionado por su peso. En esta ocasión, el técnico argentino le entregó total confianza al carrilero.

“Después en cuanto a la condición física, creo que el fútbol está muy desarrollado, se cuidan mucho todos los detalles y el físico del jugador, que es su herramienta de trabajo, es algo que es muy importante que esté bien. Así que todavía no llegó, espero que se concrete. Ya cuando llegue, estará el preparador físico hinchándole ahí un poquito, como lo hace con todos. Pero la verdad es que tenemos un plantel muy profesional, muy serio”, respondió Meneghini.

Francisco Meneghini responde los cuestionamientos de Marcelo Díaz

En la instancia, ‘Paqui’ Meneghini revisó las últimas declaraciones que hizo el capitán Marcelo Díaz, quien cuestionó el regreso de Marcelo Morales al Romántico Viajero, por no intentar continuar en el extranjero después de irse de la U a inicios del año pasado.

“Sí, bueno, obviamente Marcelo tiene una trayectoria importantísima y creo que también habla desde esa trayectoria, fue un jugador que se fue y jugó Champions, totalmente figura en Racing, entonces él hizo una carrera muy importante. Creo que cada carrera y cada jugador es individual y se tiene que analizar en cada situación. Hay veces que no todos tienen la capacidad que él tuvo de imponerse rápidamente y hacerse un lugar en el exterior, y creo que también hay ejemplos de jugadores que quizás se van, vuelven y encuentran en esa vuelta otra vez el impulso para volver a salir”, contestó el DT de 37 años.

“En el caso de Marcelo, como dije, Marcelo Morales, ojalá que se pueda completar su fichaje y más allá de que se vaya o no, nosotros estamos enfocados en que lo pueda aportar para esta temporada”, finalizó el ex O’Higgins.

Marcelo Morales no se pudo adaptar a la MLS. (Foto: Jordan Bank/Getty Images)

En síntesis