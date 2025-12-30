En los últimos días, Universidad de Chile comenzó a preparar con fuerza la temporada 2026 tras la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo director técnico.

Su arribo al Romántico Viajero ha generado gran expectativa entre los hinchas azules, quienes esperan de una vez por todas volver a levantar el título del fútbol chileno.

En paralelo, las declaraciones de Claudio “Bichi” Borghi sobre el bajo sueldo de Meneghini generaron revuelo en medios y redes sociales, cuestionando los términos económicos de su contratación y poniendo el foco sobre las motivaciones del entrenador.

“Acá hay dos equipos que manejan el mercado: Colo Colo y la U. Eso no solamente en jugadores, también en entrenadores. Si uno de los dos cobra poco, perjudica a todo el resto”, había dicho el Bichi en Picado TV

Francisco Paqui Meneghini le contesta a Claudio Borghi

Esto obligó al propio DT a salir a aclarar la situación en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y dejar en claro cuáles son sus prioridades al frente del Romántico Viajero.

“Motivaciones podemos armar una lista interminable en que el salario esté al final. El plantel, los desafíos, la grandeza de la institución, mis deseos de dirigir este equipo. No estaba al tanto de las declaraciones, pero no pasa por ahí”, señaló.

A Paqui Meneghini le tomó por sorpresa las declaraciones de Bichi Borghi | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El estratega continuó enfatizando que su llegada no tiene relación con lo económico: “Después ya entrar en un debate de escalas salarial de una liga no corresponde. Claramente no vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con este equipo y la convicción de que lo vamos a hacer“.

En síntesis…