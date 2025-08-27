Todo listo para el Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde ambos conjuntos se juegan mucho este domingo. Uno que se refirió al derby fue el defensa argentino Franco Calderón quien habló del presente azul con miras al choque frente a Colo-Colo.

En conversación con el programa “Íntimo” de TNT Sports, el zaguero azul valoró el aporte de Christopher Toselli en el arco: “Es un jugador con experiencia que sabe muy bien lo que significa este tipo de partidos. Si le toca, lo va a hacer de la mejor manera”.

Calderón también fue claro sobre la preparación del plantel para enfrentar al Cacique: “Nosotros siempre vamos a buscar al rival. Estos partidos son distintos y los jugamos dejando la vida por estos colores. No tengan dudas de que este equipo se va a tirar de cabeza hasta la última pelota”.

Calderón le pone todas las fichas a Toselli para el Superclásico (Photosport).

Padre por primera vez y el dolor de Avellaneda

Recientemente convertido en padre, el central argentino relató la emoción única que significó el nacimiento de su primer hijo. “Nunca pensé que iba a ser tan maravilloso. Te cambia la vida, pasás a un segundo plano porque lo primero siempre es él”, confesó con orgullo, asegurando que hoy su motivación es más grande que nunca.

Heredero de una familia profundamente futbolera, Calderón recordó sus orígenes en Hermoso Campo, Chaco, y destacó que tanto él como sus dos hermanos se desempeñan como defensores centrales. Incluso evocó la experiencia de haber sido dirigido por su propio padre a los 15 años en un campeonato juvenil en Argentina.

Respecto a los incidentes ocurridos en Avellaneda frente a Independiente y la posterior suspensión del partido con Everton, el defensor aseguró que la decisión fue la correcta: “Era fundamental no jugar porque nuestra gente estaba muy golpeada. Había que acompañarlos en ese dolor“, finalizó.