Luego del furioso descargo del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, donde defendió su postura y cargó duramente contra Universidad de Chile por los serios incidentes que obligaron a cancelar el duelo de vuelta por Copa Sudamericana, las reacciones en nuestro país no demoraron en llegar.

Uno que cargó duramente contra el cuestionado dirigente del Rojo, fue el otrora gerente de Azul Azul y actual comentarista deportivo Rodrigo Goldberg, quien en Radio Cooperativa se lanzó sin anestesia.

La U confía en el fallo de Conmebol tras la masacre en Avellaneda (Photosport).

Polaco Goldberg sin piedad contra Grindetti

Tras escuchar los descargos de Grindetti, el exfutbolista lanzó una irónica carcajada y apuntó: “Cuando dice eso el presidente de Independiente yo digo ‘¿en serio?’. Está loco, ni siquiera vale la pena responderle, es increíble”.

“Hagamos un ejercicio democrático de poner las dos versiones. Que haya habido gente de la U que inició las cosas, perfecto, pruébelo. Seguramente más de algún tontito hizo leseras, pero eso no justifica lo que hiciste como organización y como club“, agregó.

En su descargo, el ‘Polaco’ no escatimó en recursos para atacar al argentino: “Este señor, su preocupación por pedir los puntos y esta repetida actuación, no hace más que ponerlo como un ser humano de mierda y una basura de persona”. lanzó.

Y cerró: “Entiendo que defienda a su club, yo haría lo mismo, pero hay límites con la verdad y la humanidad. Te pasaste 70 pueblos”.