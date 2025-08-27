Las polémicas en torno al partido entre Independiente y Universidad de Chile por los graves incidentes en Avellaneda durante los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 no cesan.

En las últimas horas, surgieron informaciones en medios argentinos que aseguraban que Daniel Schapira, segundo mayor accionista de Azul Azul, se había reunido con hinchas del Romántico Viajero en pleno Buenos Aires.

Lo cierto es que en los videos publicados por la prensa trasandina no se ve en ningún momento al directivo azul compartiendo con los fanáticos del Romántico Viajero.

Daniel Schapira sale al paso de los rumores que circulan en Argentina

Es por esta razón que Schapira salió a desmentir de manera categórica estas versiones en Cooperativa Deportes, aclarando que no tiene vínculo con la barra ni con los aficionados que se le relacionaban.

“Es completamente absurdo, no tengo absolutamente nada que ver con la barra, no conozco a nadie. Fui a almorzar dos veces, en la segunda oportunidad con dos amigos, la primera oportunidad estaba la barra de Peñarol y en la segunda tengo la impresión que al fondo había mesas en que estaba gente de Universidad de Chile y no los conozco”.

En el Rojo se aferran a cualquier cosa en la antesala a la resolución de la Conmebol | FOTO: Fotobaires/Photosport

Agregó además: “Es un resquicio casi burdo, ridículo, no me acerqué a ellos ni ellos a mí, no sé quiénes son”.

Con estas declaraciones, Schapira buscó poner fin a los rumores y enfatizó que su relación con los hinchas de la U es inexistente.