Universidad de Chile sueña con meterse en Copa Sudamericana 2024. Para ello debe sumar en los últimos dos partidos, entre sus rivales asoma Cobresal que pelea el título con Colo Colo, y esperar que se den una serie de resultados para volver a torneos internacionales.

Por lo mismo en el CDA ya se empieza a planificar lo que será la próxima temporada. Lo que a su vez implica la salida de varios jugadores. Según pudo averiguar Bolavip Chile ya hay tres cortados: Nery Domínguez, Franco Lobos y Yonathan Andía.

Este último llamó la atención en Rodrigo Goldberg. El referente del Bulla lamentó que el nacido en Santa Bárbara no pudiese demostrar todas sus capacidades en la U. En radio Cooperativa el ex gerente deportivo de Azul Azul recalcó que aprobó su llegada por sus condiciones. Sin embargo no tiene explicación a la baja de su rendimiento.

“Lo trajimos nosotros. Fue el mejor lateral del campeonato y hasta seleccionado pero no hubo caso. No sé como explicarte que pasó. Nunca entendí que pasó. Sigo pensando que es muy buen jugador”, lamentó el ‘Polaco’ en el programa radial.

El defensa de 31 años ha pasado por nueve equipos entre ellos Unión Santa María, Deportes Rengo, General Velásquez, Deportes Rengo, Unión La Calera y Universidad de Chile entre otros.

En su haber cuenta con participación en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el partido de Chile contra Perú. También en dicho año fue detenido por manejar en estado de ebriedad.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U marcha novena con 37 unidades y a un solo punto de puestos de Copa Sudamericana. El domingo 3 de diciembre debe visitar a Cobresal en duelo fijado a las 18:00 horas.

El cierre de campeonato será el sábado 9 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Santa Laura.