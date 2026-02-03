Desde su llegada a Universidad de Chile hasta su último día en el Centro Deportivo Azul (CDA), el mediocampista Gonzalo Espinoza fue sinónimo de entrega, carácter y títulos en la U.

Multicampeón con los azules y con un breve paso por el fútbol de Turquía y Argentina, el volante vivió momentos de alto nivel competitivo en el Romántico Viajero, consolidándose como uno de los nombres habituales en el mediocampo del cuadro laico.

Tras su salida del Chuncho, el presente del oriundo de Constitución tomó un rumbo inesperado. En los últimos años defendió las camisetas de Unión Española, Unión San Felipe, Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta, lejos de los grandes focos mediáticos.

Gonzalo Espinoza enfrentando a la U con la camiseta de Recoleta | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hoy, Espinoza se mantiene activo y entrenando, a la espera de una nueva oportunidad que le permita extender su carrera profesional.

Gonzalo Espinoza entrena en Constitución Unido a la espera de un llamado

Al no encontrar club de momento, el Bulldog se sumó al inicio de la pretemporada de Constitución Unido, elenco de la Tercera División, en una decisión que refleja tanto su amor por el fútbol como su intención de no bajar los brazos mientras define su futuro deportivo.

El conjunto de la Región del Maule se prepara para la próxima temporada bajo la dirección técnica de Nelson Tapia, histórico exarquero de la Selección Chilena.

A sus 35 años, Espinoza no pierde la ilusión de volver a competir en un nivel más alto, respaldado por una trayectoria que incluye títulos nacionales, experiencia internacional y liderazgo en camarines de alta exigencia.

En síntesis…

Gonzalo Espinoza, exvolante de Universidad de Chile y multicampeón con los azules, entrena con Constitución Unido en el inicio de la pretemporada de la Tercera División.