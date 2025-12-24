Universidad de Chile continúa afinando los últimos detalles para oficializar a Francisco Paqui Meneghini como su nuevo director técnico tras la bullada salida de Gustavo Álvarez, en un momento clave para redefinir el proyecto deportivo del club laico de cara a la próxima temporada.

En ese proceso, uno de los nombres que estuvo seriamente en carpeta fue el de Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, quien incluso fue considerado como una alternativa real por la dirigencia de Azul Azul debido a su perfil metodológico y su gran trabajo en el fútbol argentino.

Sin embargo, tras la renovación de Díez con el cuadro de La Paternal, en la concesionaria que administra a la U terminaron inclinándose por el adiestrador de 37 años, que viene de un exitoso ciclo en O’Higgins y que está a detalles de asumir la banca del Romántico Viajero.

Paqui Meneghini y Nicolás Diez en el CDA | FOTO: Archivo

Nicolás Diez respalda la llegada de Paqui Meneghini a la U

Pese a no llegar al Centro Deportivo Azul, Diez tuvo palabras de respaldo hacia el inminente nuevo DT azul, destacando sus virtudes y preparación para asumir un desafío mayor como dirigir al elenco laico.

“Es muy metódico, trabaja muy bien, muy ordenado; tiene las cosas súper claras. Estratégicamente es muy bueno, ahí puede sacar ventaja”, señaló el técnico argentino a ADN Deportes.

Además, Díez remarcó que el exentrenador de O’Higgins llega en un momento adecuado de su carrera para dar el salto a un club grande del fútbol chileno. “Está preparado, ha pasado por varios equipos antes de dirigir a un grande en Chile y, además, conoce mucho el medio”, sentenció.

Así, mientras en Avenida El Parrón 0939 se alistan para iniciar una nueva etapa bajo el mando de Paqui Meneghini, una voz autorizada —que estuvo cerca de asumir el cargo— avala el proceso y refuerza la idea de que tomaron en la U.

